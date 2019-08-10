YTB Başkanı Eren'den Kurban Bayramı mesajı
ANKARA (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında ve yurt içindeki vatandaşların, soydaş ve akraba toplulukların Kurban Bayramı'nı kutladı.
YTB Başkanı Eren, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, "YTB, ülkemizin bölgesel ve küresel çapta ortaya koyduğu etkin, güçlü, insani ve örnek vizyonuna yurt dışı vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve uluslararası öğrenciler olmak üzere ilgili olduğu üç ana faaliyet alanında yürüttüğü çalışmalarla artı değerler katmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.
YTB'nin, Türkiye'de yüksek öğrenimin uluslararasılaşmasına bulunduğu katkıya dikkati çeken Eren, başkanlığın "Türkiye Bursları" programına bu yıl 167 ülkeden 147 bin 500 ile rekor başvuru olduğuna işaret etti.
Eren, eğitim, kültür ve tarih alanlarında çok çeşitli proje ve süreçleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydettiği mesajında, "İçişleri Bakanlığımız iş birliğiyle bir ilki gerçekleştirerek sınırlarımızın ötesinde Sırbistan sınır kapılarında başlatmış olduğumuz polisimiz, YTB personelimiz ve Türkçe-Sırpça bilen uluslararası öğrencilerimizle yurt dışından ülkemize gelen vatandaşlarımıza yönelik karşılama ve ihtiyaç temin faaliyetlerimizi zenginleştirerek sürdürmekteyiz." ifadelerine yer verdi.
Sırbistan sınır kapılarında başlayan ve birçok il ve ilçe merkezinde devam eden bu faaliyetlerin uğurlamalar kapsamında da devam edeceğini belirten Eren, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle izin ve bayram dönemini anavatanda geçirmek üzere sıla yoluna revan olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dilerken, aziz milletimizin ve yüzü kıblemize dönük tüm coğrafyaların mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
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