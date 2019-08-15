Yük hayvanlarına 70 yıldır “kürtün” yapıyor
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kayseri'nin İncesu ilçesinde oturan 80 yaşındaki Yusuf Kocataş, dedesinden kalan kürtüncülük mesleğini devam ettiriyor.
Yaklaşık 70 yıldır, at, katır, eşek ve deve gibi hayvanlar için "kürtün" yapan Kocataş, motorlu araçların çoğalması, ürün satışlarının yeteri kadar olmaması ve eleman bulamamasına rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.
Mesleğin son temsilcilerinden Kocataş, ilerlemiş yaşına rağmen ilçedeki tarihi Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki çarşıda açtığı dükkanda kürtün yapmayı sürdürüyor.
Kocataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinde önceden çok sayıda kürtüncü olduğunu, kendisinin de bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.
Kürtünün, hayvanların yük taşırken sırtına zarar vermemesi için yapıldığını belirten Kocataş, şunları kaydetti:
"İki oğlum bir kızım oldu, çocuklarımı bu sanatım sayesinde okutup, evlendirdim. Motor gücü çıkıp, hayvan gücü azalınca memurluğa başvurdum. Memur olunca hafta sonlarımı değerlendirdim. Köylerden beni çağırırlardı 'Kürtün, yastık var, sıkılanacak.' diye. Hem ziyaret hem de ticaret yapardım oralara. Dostlarımın gönüllerini de almış oldum bu sayede. 1996'da emekli oldum. Dilekçeyi verdikten sonra kürtün işine devam ettim. Hem geçmişimi hatırlıyorum hem de vatandaşın işini görüyorum. Şimdilerde bu sanatı yapacak kimse yok. Çırak arıyorum, bulamıyorum."
– "Su içmekten kolay geliyor"
"Kürtün yapmak su içmekten kolay geliyor bana." diyen Kocataş, "Yaşlandım ama yine de yapıyorum. Kürtün dediğimiz hayvan için. Yani et üstüne bina dikiyoruz. Şimdi biçer çıktı, motor çıktı, hayvan gücü bitti. Türkmenlerin bir iki eşekleri var, koyuna gidiyor, onlara kürtün yapıyoruz. Çobana ilk önce 'Eşeğinin kürtünü var mı?' diye soruyorlar. Çünkü azığını, eşyasını bu şekilde taşıyacak." diye konuştu.
Kocataş, berdi otuyla yaptığı kürtünü bin liraya sattığını sözlerine ekledi.
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