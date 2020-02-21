Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler mezuniyet belgelerini aldı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalan protokol çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programına katılan 68 idareci ve öğretmen mezuniyet belgelerini aldı.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, KKÜ Nurettin Topçu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mesleğe başladıktan sonra körelmemek gerektiğini söyledi.
Devlet ve memuriyet sisteminin vermiş olduğu çarklarda eriyip gitmemek gerektiğini dile getiren Sezer, "Kendimizi her gün biraz daha yenileyerek derse gelmek lazım. Çünkü bir emanet teslim alıyorsunuz. Bir fidan gibi. Fidana bakım yapmazsanız, suyunu vermezseniz kurur gider. Her gün yeni şeylerle gelip anlatmak lazım, yenilemek lazım kendimizi." diye konuştu.
KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da diploma almaya hak kazanan öğretmenleri tebrik ederek, hayırlı olması dileğinde bulundu.
Kırıkkale Üniversitesi olarak sonuç odaklı protokollere devam ettiklerini ifade eden Aslan, yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenleri doktoraya da beklediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından öğretmenlerin mezuniyet belgeleri verildi.
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