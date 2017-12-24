Yüksekova’da Geylani ailesi kış ortasında evsiz kaldı
İlçeye 25 Kilometre uzaklıkta bulunan Yükarı Göveç köyünde, Musa Geylani’ye ait evde sobadan çıkan bir kıvılcımın sıçraması üzerine yerdeki minder ve halılar alev aldı. Geylani’nin yangını söndürme çabaları sonuçsuz kalınca çocuklarıyla beraber kendilerini dışarı attı.Alevleri gören köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 12 kişilik Geylani ailesi evsiz kaldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ömer Oğuz
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