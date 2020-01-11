Yunak'ta köy okulu öğrencilerinin ses yarışması
KONYA (AA) – Konya'nın Yunak ilçesinde "O Ses Saray" ses yarışması düzenlendi.
Yunak ilçesine bağlı Saray Mahallesi Saray İlk/Ortaokulu "O Ses Türkiye" yarışmasını andıran "O Ses Saray" ses yarışması gerçekleştirildi.
Yarışmaya 3 aylık bir süreçte hazırlanan öğrenciler, seslendirdikleri şarkı ve türkülerle hünerlerini sergiledi.
Saray İlk/Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen ses yarışmasına, 30 öğrenci katıldı. Elemeler sonunda finale kalan 11 yarışmacı, birincilik için yarıştı.
İlçe protokol üyelerinin jüri üyeliği yaptığı yarışmaya katılan öğrenciler hem jüri üyelerine hem de dinleyicilere seslerini beğendirmek için büyük gayret sarf etti.
Öğrencilerin performansı karşısında seçim yapmakta oldukça zorlanan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, Zehra Kuru ve Melike Akgöz ikilisinin düeti birinci, Beren Güler ve Ceren Güler düeti ikinci, Sultan Yapıcı üçüncü oldu.
Yarışmanın ödül töreninde konuşan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yarışmaya emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür aktivitelerin eğitimin bir parçası olduğunu söyledi.
Programa Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile davetliler katıldı.
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Yunak'ta köy okulu öğrencilerinin ses yarışması
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