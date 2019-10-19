Yunak'ta “Muhtarlar Günü” kutlandı
KONYA (AA) – Yunak ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Yunak Kaymakamlığı ve Yunak Belediye Başkanlığı tarafında organize edilen etkinlik kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yunak Muhtarlar Odası Başkanı Hasan Alphan burada yaptığı konuşmada, bugünün kutlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti.
Muhtarların önemine değinen Alphan, ülkenin her köşesinde özveriyle muhtarlık yapan ve hala bu görevi yürüten tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.
Konuşmanın ardından protokol, muhtarların, gününü tebrik etti.
Anıt önündeki törenin ardından Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, kamu kurum müdürleri ve muhtarlarla hatıra fotoğrafı çekildi.
Etkinliğe Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, daire ve kurum amirleri, muhtarlar ve diğer davetliler katıldı.
-
Tiyatro festivali için bir günde 45 bin kişi başvurdu
-
Migros Ankara Alacaatlı Mağazası hizmete açıldı
-
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
-
“İstanbul'da sanayicinin tapusu olmasın, ahlakını bozuyor”
-
Yunak'ta “Muhtarlar Günü” kutlandı
-
Millet kıraathanesinde “Peygamber Efendimiz” konulu söyleşi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.