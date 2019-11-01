Yunak’ta öğrenciler ve aileleri sinema keyfi yaşadı
KONYA (AA) – Yunak Kaymakamlığı, "Sinemayla İlk Defa Buluşuyorum Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri ve ailelerine yönelik sinema günleri programı düzenledi.
Proje kapsamında Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu Sinema Salonunda 400 öğrenci ve ailesi ücretsiz sinema filmi izledi.
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı açıklamada, ilçede toplumun her kesimine seslenen etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilerin sanatsal bakış açısını geliştirmek amacıyla kaymakamlık olarak belli aralıklarla sinema ve tiyatro organizasyonları gerçekleştirdiklerini anlatan Akbulut, şunları kaydetti:
"Kaymakamlık olarak sosyal ve kültürel ihtiyaçlar noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Bugün de ilçemizdeki farklı okullardan gelen ilköğretim öğrencilerini ve ailelerini sinemayla tanıştırarak keyifli bir gün geçirmelerine yardımcı olduk. Bu tür faaliyetler, hem çocuklarımızın kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de sanata olan meraklarını artırıyor. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetleri, tıpkı ekmek, su gibi yaşamsal ihtiyaç olarak görüyor ve ona göre hareket ediyoruz."
Öğrencilerden Ahmet Emin Ergün de sinemaya hayatında ilk defa geldiğini, farklı bir heyecan yaşadığını bildirdi.
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