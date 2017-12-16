Yunan Başbakan Çipras’tan müftülük açıklaması

Yunanistan başbakanı Çipras, AB zirvesinden sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın atadığı müftüler konusunda bazı adımlar atması gerektiğini savundu ve bu durumun değişmesi gerektiğini vurguladı. Çipras, “Bu durum ne bize yakışır ne de Azınlığın kendini rahat hissetmesini sağlar. Bunun ne Türk-Yunan ilişkileri ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisi var. Yarın olacak demiyorum, zaman içinde olacak ama Yunan devletinin tanıdığı dini liderler, azınlık tarafından kuşku ile karşılanmamalı” dedi.

Müftü seçimi konusunda Yunanistan Eğitim Bakanı Kostas Gavroğlu da açıklamalarda bulundu. Yunan parlamentosu televizyonuna açıklama yapan Gavroğlu, “Müftüleri kimlerin seçeceği çok önemli. Patriği İstanbul’daki Rumlar ya da din adamları seçmiyor. Sen Sinod Meclisi üyeleri seçiyor” dedi.

Manol Kostidis

