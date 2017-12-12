Yurt genelinde yağış beklenmiyor |12 Aralık Salı yurtta hava durumu
Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14
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