Yurttan kar manzaraları

Aralık ayında doğu Anadolu adeta donuyor. Doğu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle de Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı’da 373 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzurum, gece saatlerinde ölçülen sıfırın altında 19 derece ile Türkiye’nin en soğuk ili oldu.