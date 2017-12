Yüzen ordu, ‘TCG Yıldırım’

Dünyanın bir çok donanmasını geride bırakan, bilgisi tarihi ve donanımı ile dünyanın sayılı donanması arasında yer alan Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı için açtı. Donanma Komutanlığında bir çok zorlu operasyon, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde konuşlu olan birlikte yürütülüyor. Dünyanın en doğusunda yer alan Somali’ye giden Türk savaş gemileri, korsanlar ile zaman zaman sıcak anlar yaşıyor. Ekip, Hint Okyanusu’nda ticari gemilerin güvenliğini en iyi şekilde sağlıyor. Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de yaşanan mülteci facialarına da Türk Donanması en aktif şekilde müdahale ediyor. Karadeniz’in dev dalgaları arasında zor anlar yaşayan ticari gemilerin de yardımına Türk Donanması koşuyor.

“Savaşa her an hazır”

Bünyesinde, ‘TCG Yavuz, TCG Fatih, TCG Turgutreis, TCG Yıldırım’ isimli 4 Yavuz sınıfı fırkateyn bulunduran Donanma Komutanlığı, personel yapısı, bilgisi ve gemilerin teknik donanımı ile savaşa her an hazır halde bekliyor. Modern yapısı ile dikkat çeken T.C.G. Yıldırım gemisi de, sahip olduğu mürettebat ve teknik donanımları ile dosta güven düşmana korku salıyor. Türk Deniz Kuvvetleri bünyesinde faaliyet gösteren T.C.G. Yıldırım fırkateyni üzerinde bulunduğu silah ve mühimmatla adeta bir savaş makinesi özelliğini taşıyor.

Yüzen ordu

169 personelin görev aldığı, adeta küçük bir şehir olan TCG Yıldırım, gemisinde personelin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Dev dalgalar arasında günlerce yolculuk eden gemide, askerler çalışma faaliyetlerini vardiyalı olarak sürdürüyor. Fırkateynin adeta beyni olarak nitelendirilen makine kontrol dairesi, oluşabilecek arıza ve yangınları anında tespit ederek müdahale süresini kısaltmayı amaçlıyor. Savaş Hareket Merkezinde ise askeri personel tarafından olası tehditlere karşı simülasyonlu savaş harekatı yapılıyor. Savaş harekatı sırasında gemilerden kalkıp inen helikopterler, izleyenleri gururlandırıyor.

Nasıl gemi komutanı olunacağı hakkında bilgi veren T.C.G. Yıldırım Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Ceylan, “Bir deniz subayın en büyük hedefi meslek hayatında gemi komutanlığı yapmaktır. 20 Eylül 2016 tarihinde T.C.G. Yıldırım’ın komutasını devraldım. O tarihten bu güne bu onurlu görevi icra etmekteyim. Fıkrateyn komutanı olmak için gerekli eğitim ve tecrübeye sahip olmak uzun zaman alır. Öncelikle branş subaylığı ve bölüm amirliği görevlerinde tecrübe ve bilgi birikiminin arttırılması ve bunların yanında yöneticilik vasfının geliştirilmesi gerekir. Subay gelişiminde önem arz eden bireysel gelişimin yanında deniz kuvvetlerinin kurs planlamaları da yapılarak gemi ikinci komutanlığına hazır hale gelinmektedir. İkinci komutanlık sonunda da yapılan yazılı sözlü ve uygulamaları sınavlar sonucunda gemi komutanlığına ulaşılabilinmektedir” dedi.

“Görevim gemimi her an harbe hazır tutmak”

Ana görevinin Türkiye’nin çevre denizlerinde, deniz alaka ve menfaatlerinin korunmasına yardımcı olmak maksadıyla gemiyi her an harbe hazır tutmak olduğunu söyleyen Deniz Yarbay Bülent Ceylan, “Bu maksatla personelin yönetimi, eğitimi, geminin sistemlerin faal halde tutulmasını konusunda yol gösterici ve denetleyici görevini icra etmekteyim. Tek gemi eğitimleri, taktik eğitimler ve tatbikatları hazırlayarak , bu eğitimlerde personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutarak, azami faydanın sağlanmasına dikkat etmekteyiz. T.C.G. Yıldırım gerek tekne yapısı gerekse sahip olduğu makine, elektrik, elektronik ve yardımcı sistemler ile dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, her türlü görevi icra etme imkan ve kabiliyetindedir. Gemimiz sahip olduğu ikmal kapasitesiyle personelin her türlü sağlık ve diğer sosyal ihtiyaçlarını uzun süre karşılayabilmektedir” ifadelerini kullandı.

TCG Yıldırım Gemisinde 21 Subay, 91 Astsubay, 11 Uzman Erbaş, 46 Erbaş-Er görev yapıyor. Modern savaş gemileri arasında yer alan TCG Yıldırım’da personelin rahat bir sefer yapması içinde her şey yer alıyor. Personelin zaman zaman yaptığı savaş tatbikatları, parmak ısırtıyor. Personel, savaş tatbikatının yanı sıra, yangın ve olası bir afet durumuna karşı da sürekli hazır halde bekliyor. Yine Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığı birlikleri de, helikopterler ile gemilere eşlik ediyor. Helikopter pilotları hareket halindeki fırkateynlere iniş kalkış yaparak, eğitimlerini sürdürüyor.

Uğur Konuk – Refik Fidan