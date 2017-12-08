Yüzlerce yıllık geleneksel yöntemle zeytinyağı sabunu üretiliyor
Bölgede üretilen yüksek asit zeytinyağları özel kazanlarda kostik ve su ile kaynatılıp sabun hamuru elde ediliyor. Elde edilen bu hamur daha sonra özel kalıplara dökülerek bir gün bekletiliyor ve kuruması sağlanıyor. Daha sonra özel bıçaklar ile kesilen taze sabunlar 24 saat dinlendirildikten sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor.
Sabuh üreticisi Meriç İldiz çocukluğundan bu yana sabun yaptığını son 10 yıldan bu yana ise atölyesinde yüzlerce yıllık geleneksel yöntemler ile zeytinyağı sabunu ürettiğini ifade etti. İldiz “Ben küçük yaştan bu yana bu sabunu yapıyorum ama baya bir müddet ara verdim. Ondan sonra tekrar bu işe döndük. 10 seneden bu yana devam ediyoruz. Bu sabunun özelliği nedir? Her şeyden önce zeytinyağı olması şart. Kullanım açısından da, temizleme açısından da en iyisi zeytinyağı sabunu. Zeytinyağı sabunu geleneksel, doğal, organik, denilen her şey bunun içinde. Bu sabun özellikle temizliğine dikkat eden, hijyene önem verenlerin kullandığı bir sabundur” dedi. İçinde katkı maddesi olmayan, çeşitli yağlar ve hayvansal yağlar ile yapılan bir sabun değildir” dedi.
Emrah Elmas
-
Teknoloji mağazası açılışında ‘indirim’ izdihamı
-
Ünlü kadın spikerler, kadın istihdamını konuştular
-
Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan
-
Süryanilerden ABD’nin Kudüs kararına tepki
-
Türkiye, Kudüs için tek yürek!
-
Yavru köpeğe dakikalarca suni teneffüs yaptı ama…
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.