Yüzü açık keşiften sonra yüzünü kapatıp hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Olay, 22 Aralık 2017 tarihinde merkez Meram ilçesi Mehmet Vehbi Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çınar’a ait Paşaoğlu Beyaz Döner isimli dükkana gece saatlerinde kapıyı zorlayarak giren kimliği belirsiz hırsızlık şüphelisi, içerisinde bozuk para bulunan yazar kasa çekmecesini masanın üzerinden alıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine geldiğinde para çekmecesinin yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlık olayını fark edince polise haber verdi. Polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Görüntülerde uzun süre yüzü açık bir şekilde keşif yaptıktan sonra boğazlı kazağıyla yüzünü kapatan bir kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Olayın ardından Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından kamera kayıtları incelenerek şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen İ.D, polis ekipleri tarafından dün ikametinde yakalandı. Şüpheli İ.D, Feridiye Polis Merkezi Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.