Yüzüne madde atılan kadının durumu iyiye gidiyor

’nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Rukiye K. evden çıkıp işe gitmek istediği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından yüzüne bilinmeyen bir madde atıldı. Yaşadığı olayın şokuyla çevredekilerden yardım isteyen Rukiye K., çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözünde kimyasal yanık olduğu tespit edilen Rukiye K.’nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

“Tedaviden sonra bugün düne göre daha iyi”

Rukiye K.’nin tedavisiyle ilgilenen Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kal, “Hastamız dün gözüne atılan bir kimyasal madde nedeniyle bizim acil servisimize başvurdu. Bize geldiğinde gözünde ağrı, kızarıklık ve görme kaybı vardı. Biz baktığımızda her iki gözünde de kimyasal yanık tespit ettik. Kornealarında aslında epitel defektileri vardı. Özellikle sol gözünde şikayetleri biraz daha fazlaydı. Yatırıp tedavisine başladık. Tedaviden sonra bugün biraz daha düne göre daha iyi. Ağrısı biraz daha azalmış, görme bulanıklığı biraz daha azalmış. Ama tabi iyileşme süreci ne kadar sürer onu bilemiyoruz. Muhtemelen 5-6 gün hastanede yatar. Artık tedavinin sonucuna göre biz de iyi giderse taburcu ederiz. Ama tabi ne atıldığı belli olmayan bir madde olduğu için sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda şu anda öngörümüz olmuyor. Ama şu anda düne göre biraz daha iyi” ifadelerini kullandı.

“Atılan madde muhtemelen sıvı asit olabilir veya çamaşır suyu benzeri alkali bir madde”

Doç. Dr. Ali Kal, “Atılan madde muhtemelen sıvı asit olabilir veya çamaşır suyu benzeri alkali bir madde olabilir. Muhtemel ikisinden biri. Tabi bunların ikisi de göze zararlı alkali biraz daha zararlı. Muhtemelen bu iki maddeden biri. Kötüye giderse maddelerin göze temas süresi uzunsa, göze verdiği zarar daha fazla olabilir. Ne olabilir gözünde bulanık görmesi, tamamen görme kaybı bile olabilir. Bu ilerde korneaya nakline gidebilir ve başka ameliyatlar gerekebilir. İnşallah kötü bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, güvenlik görevlisi Rukiye K.’nin yüzüne yabancı madde atıldıktan sonraki görüntüleri de bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.