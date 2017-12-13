Zahmeti çok parası az

Eskiden hemen hemen her evinde halı dokuma tezgahları olan Gördes’in Güneşli Mahallesinde halı dokuma tezgahları her geçen gün azalırken yaklaşık 40-45 gün süren büyük bir emekle ortaya çıkan el emeği göz nuru halılar sadece günlük 20 TL karşılığında dokunuyor. Gördes’in Güneşli Mahallesinde halı dokuyan kadınlar, ücretin düşüklüğünden şikayetçi. Aile bütçesine katkı sağlamak için halı dokuyan kadınlar, günde 7-8 saat uğraş karşılığında sadece 20 TL yevmiye alıyor.

El dokumacılığının gün geçtikçe azaldığı günümüzde, Manisa’nın Gördes ilçesinden yayıldığı için ‘Gördes düğümü’ olarak bilinen ve dünyada Türk düğümü olarak literatüre geçen teknikle halı dokuyan kadınlar, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. El emeği göz nuru dokudukları halı karşılığında günde sadece 20 TL para kazanan kadınlar sabahın erken saatlerinde başladıkları dokuma işine 7-8 saatlerini verdiklerini ve emeklerinin karşılığını alamadıklarından şikayet etti.

Sadık Cangel

