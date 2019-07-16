Zara'da çocuk şenliği
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde "15 Temmuz Çocuk Şenliği ve Kardeşlik Buluşması" etkinliği düzenlendi.
Zara Müftülüğü Gençlik Merkezi tarafından Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde gerçekleştirilen programda ilçe merkezi ve köylerde açılan yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler çeşitli etkinlikler sundu.
Yaklaşık 500 çocuğun katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşı'nın 12 kıtasının ezbere okunması, dua, kısa sure, hadis ve güzel sözlerin okunması, bilgi yarışması gibi etkinlikler yapıldı.
Programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Çocukların dil, Kur'an öğrenme ve ezber yeteneklerinin en iyi olduğu dönem 6 ile 10 yaş arasıdır. Yaz döneminde tatil yapmak yerine kurslara katılarak kendilerini geliştirmeleri örnek bir davranış." dedi.
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