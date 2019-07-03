Zara'da kan bağışı kampanyası
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Zara Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde vatandaşlar Zara Merkez Camisi yanındaki Kızılay aracında kan bağışında bulundu.
Kurum amirleri, kamu personeli ile muhtarların ilgi gösterdiği kampanyada 90 kişi kan bağışı yaptı.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, AA muhabirine, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla ilçede de çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Bu kapsamda kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini belirten Sayın, "Çarşı meydanında kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyaya iştirak ederek kan bağışında bulunan kamu çalışanlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.
Kızılay Derneği Zara Temsilcisi Metin Günay ise kan bağışı yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda ilçemizde kan verme hususunda vatandaşlarımızdaki bilinç ziyadesiyle artmıştır. Bu memnuniyet verici gelişmeye istinaden Zara Kaymakamlığımızın da Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği kampanya ile bir günde 90 bağışçımızdan kan alınmıştır. Kaymakamımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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