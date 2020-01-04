Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu öğrencilerine kışlık bot dağıtımı yapıldı.
Merkezi İstanbul'da bulunan Gühertaş Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 'Eğitime Yardım Organizasyonu' kapsamında köy okulunda eğitim gören öğrencilere kışlık bot dağıttıldı.
AA muhabirine açıklama yapan Dernek Başkanı Oğuzhan Altun, "Hayırseverlerimizin destekleri ile temin ettiğimiz 200 bot ve okul malzemelerini okulumuza ulaştırdık. Bizlere destek olan hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.
Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Eser, Zara Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Yılmaz, veliler ve öğrenciler katıldı.
BENZER HABERLER
-
Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
-
Beypazarı'nda şehit yakını ve gazilere destek
-
Sorgun Belediyespor, play-off'u hedefliyor
-
Zara'da öğrencilere kışlık bot dağıtıldı
-
KAEÜ'de kurulan Ar-Ge serasında topraklı ve topraksız üretim yapılacak
-
Karatay Belediyesi lise öğrencilerini Sarıkamış'a gönderdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.