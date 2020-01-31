Zara'dan depremzedelere yardım
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde Korkut köyü muhtarlığı tarafından depremzedeler için bağış toplandı.
Korkut köyü muhtarlığı tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi.
Kampanyada toplanan 14 bin 600 lira, köy muhtarı Ahmet Akpınar tarafından AFAD'ın hesabına yatırıldı.
Kaymakam Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret eden Akpınar ve azaları, düzenledikleri kampanya ve bağış hakkında bilgi verdi.
AA muhabirine açıklama yapan köy muhtarı Ahmet Akpınar, "Kampanyamıza köylülerimiz duyarsız kalmadılar ve iki günde 14 bin 600 lira bağış topladık ve AFAD'ın banka hesabına depremzedelerimize kullanılmak üzere yatırdık. Kampanyamıza destek vererek bağışta bulunan köylülerime teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
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Zara'dan depremzedelere yardım
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