Zehirlenen öğrenci sayısı 473e yükseldi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampüs yemekhanesinden dün öğle ve akşam yemeğinden yiyen öğrencilerden zehirlenenlerin sayısı 473’e yükseldi. Fener mahallesindeki RTEÜ Kampüs yemekhanesinde dün öğle ve akşam yemeğinde çıkan İzmir Köfte’den yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya başladı. Yedikleri yemekten zehirlenen kız ve erkek öğrencilerin hastanelere akını gece boyunca devam ederken, sayı bugün sabah saatlerine kadar 473’e ulaştı.