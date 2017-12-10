Zeytinlerin çekirdeğinden tablo yaptılar
Koslu ve Bodrumlu öğrencileri özel bir okul tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Zeytin Festivali bir araya getirdi. Festival kapsamında, zeytin hasadı, fidan dikimi, zeytinyağı tadımı, zeytinyağı sabunu, zeytinyağlı yöresel yemeklerin yapımı, halk oyunları gösterisi ve zeytin çekirdeklerinden tablo döşemesi yapıldı.
Okul yerleşkesinde gün boyu süren etkinlikler halk oyunları gösterileri ile başladı. Türk ve Yunan öğrencilerinin gösterilerinin ardından okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasat yapıldı. Hasadın ardından öğrenciler kalıcı barış ve dostluk anısına zeytin fidanları diktiler.
Uzmanlar eşliğinde zeytinyağı tadımı yapan öğrenciler daha sonra atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Öğretmenler nezaretinde önce zeytinyağlı sabun yapan Türk ve Yunanlı öğrenciler daha sonra kolları sıvayıp mutfaktaki hünerlerini gösterdiler. Festivale katılan öğrenciler, Zeytinyağlı dolma, kereviz ve salata yaptılar. Öğrenciler arasındaki ilişkilerin güçlenmesini ve kültür alışverişine imkan sağlayan festivalin finalinde ise hep birlikte barış tablosu yapıldı. Bodrum ve İstanköy adasındaki öğrencilerin günler öncesinde biriktirdikleri zeytin çekirdekleri ile süslenen barış tablosu festivalin önemine damga vurdu.
Okul Genel Koordinatörü Sevinç Zeren etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün zeytin temasını ana tema olarak işleyerek öğrencilerimizle ilk önce sağlıklı, ağaçlara zarar vermeden hasat yapmasını öğrendik. Sağlıklı zeytinyağını tanıyacak ve özelliklerini bilecek bir şekilde tadım yaptılar. Devamında bizim ortak Ege yemeklerimizi atölyelerde beraber hazırladık. Bugün çok özel bir çalışma yapıyoruz aslında. Koslu öğrencilerimizden kendi yedikleri zeytin çekirdeklerini getirmelerini istedik. Bizim kendi zeytin çekirdekleri ile birleştirerek ortak bir sanat tablosu oluşturmak için bir proje yaptık. Bu projede de bu toprakların mitolojisini kullanarak güzel bir tablo çalışması, Athena üzerine şuanda öğrencilerimiz gördüğünüz gibi yapmaktalar ve bu tablomuzda bizim ilk festivalimizin sanat tablosu olarak nicelerini diliyoruz ve bu festivalin gençleri kapsayacak şekilde birçok ülkeye yayılmasını da temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.
Eren Ayhan
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