Ziraat Bankası çalışanlarının gözünden Türkiye

ANKARA (AA) – Ziraat Bankası çalışanlarının ülkenin dört bir yanından çektikleri fotoğraflarla düzenlenen Çalışanlarımızın Gözünden Türkiye Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, yaptığı açıklamada, bin 752 şubeyle Türkiye’nin en yaygın bankası olduklarını ve 400’e yakın yerleşim biriminde tek banka olarak hizmet verdiklerini ifade etti.

Çalışanlarının görev yaptıkları veya çeşitli vesilelerle seyahat ettikleri yerlerde çektikleri fotoğrafları 130 binden fazla takipçisi bulunan Instagram sayfasında paylaştıklarını ifade eden Kırbaş, "Bu paylaşımlarımızla ülkemizin dört bir yanından kareleri müşterilerimiz ve takipçilerimizle buluşturuyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı finansal içeriklerle sınırlı olmak yerine bu türde içeriklerle desteklemeyi önemsiyoruz. Diğer taraftan ülkemizin tarihi ve turistik değerlerini paylaşmayı da sosyal sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son iki yıldır sosyal medyada finans sektöründe en etkin banka seçildiklerine işaret eden Kırbaş, "Sosyal medyada tüm takipçilerin beğenisine hitap edecek içerik üretmek önemli. Bu içeriğin üretiminde çalışanlarımızdan da destek alıyoruz. Bu noktada hem çalışanlarımızın motivasyonuna katkıda bulunuyoruz hem de ortak beğeniye hitap edecek bir içerik serisi oluşturuyoruz. Sergimizin açılışına bize fotoğraf göndererek katkıda bulunan tüm çalışanlarımızı davet ettik ve sergimizin açılışını onlarla birlikte gerçekleştirdik. Bu sergimizi gelecek yıllarda tekrar açarak geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışanlarımızın Gözünden Türkiye Fotoğraf Sergisi, Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi’nde, 24 Kasım'a kadar pazar-pazartesi günleri hariç 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.