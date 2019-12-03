Ziraat Bankası'na 2 ödül
İSTANBUL (AA) – Ziraat Bankası, Financial Innovation Awards 2019'da müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren sistemi ve Global Banking & Finance Awards 2019'da en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi ile 2 ödüle layık görüldü.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, The London Institute of Banking and Finance tarafından düzenlenen "Financial Innovation Awards 2019'da (Finansal Yenilik Ödülleri 2019)" Ziraat Bankası, "müşteri/çalışan şikayetleri ve önerilerini dikkate alarak süreçleri iyileştiren" sistemiyle ödül aldı.
Ziraat Bankası ayrıca, Global Banking And Finance Review tarafından düzenlenen, finans sektöründeki yenilikleri, ilerici ve ilham verici değişimleri ödüllendiren "Global Banking & Finance Awards 2019" ödüllerinde, kurduğu Kurumsal Mimari sistemi ile bankanın modern bankacılığın gereklerine uygun biçimde kendisini sürekli yenileyerek geliştiren bir organizasyona dönüşümü konusunda yaptığı çalışmalarla "en iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi" dalında özel ödüle layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met, "Tüm kuruluşlar, müşteri/çalışan şikayetlerini dikkate alarak üretim yapmaya çalışır. Ancak bizim geliştirdiğimiz sistem, ürünün yaygınlaştırılmasından önceki başlangıç aşamalarında bile geri bildirim alınmasına olanak sağlayarak mümkün olan en hatasız tasarım ile üretim yapılmasını sağlıyor. Ürünün yaygınlaştırılmasından sonraki aşamalarda da alınan geri bildirimler ile sürekli değişen ihtiyaçlara göre ürün kendini revize edebiliyor. Bu haliyle sistem sürekli kendi kendini geliştiriyor." ifadelerini kullandı.
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