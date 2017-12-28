Ziraat Türkiye Kupası: Atiker Konyaspor: 1 – Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Bero’nun altıpasın sağ çaprazından sert şutunda top kaleci Serkan’da kaldı.
31. dakikada sol kanattan gelişen atakta son çizgide Ferhat’ın gönderdiği topu ceza sahası içinde önünde bulan Ömer Ali’nin dönerek verdiği pasında penaltı noktasında Ali Çamdalı meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
38. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Sosa ceza sahası içine ortasını yaptı ancak topu Atiker Konyasporlu oyuncular kafa ile kornere gönderdi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Ali Çamdalı xxx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Vedat Bora xx, Fofana xx, Milosevic xx
Yedekler: Abdulaziz, Andres, Selim Ay, Manyama, Savaş, İsmail, Kadir Kaan, Musa Araz
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Trabzonspor: Esteban xx, Emmanuel Mas xx, Tomas xx, Uğur Demirok xx, Kamil Ahmet xx, Kucka x, Okay xx, Sosa xx, Olcay xx, Bero xx, Rodallega xx
Yedekler: Uğurcan, Arda, Castillo, Abdülkadir, Mustafa Akbaş, Pedro, Hüseyin, Yusuf, Abdurrahim
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Ali Çamdalı (dk. 31) (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Kucka, Okay (Trabzonspor), Fofana (Atiker Konyaspor)
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Ziraat Türkiye Kupası: Atiker Konyaspor: 1 – Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
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