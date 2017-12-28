Ziraat Türkiye Kupası: Atiker Konyaspor: 1 – Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Olcay’ın sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Rodallega kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Serkan’da kaldı.
66. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rodallega’nın sert şutunda top sol direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Topu takip eden Olcay’ın penaltı noktasının hemen solundan çektiği şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.
78. dakikada topla birlikte sağ kanattan ceza sahası içine giren Sosa’nın altıpasın hemen sağından kaleye çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.
81. dakikada topla buluşan Ali Çamdalı’nın uzaklardan aşırtma vuruşu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf xx, Yusuf Bozdoğan xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Filipovic xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Ali Çamdalı xxx, Jonsson xx (Manyama dk. 46 xx), Ömer Ali xx, Vedat Bora xx, Fofana xx (Musa Araz dk. 83 ?), Milosevic xx
Yedekler: Abdulaziz, Andres, Selim Ay, Savaş, İsmail, Kadir Kaan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Trabzonspor: Esteban xx, Emmanuel Mas xx, Tomas x, Uğur Demirok xx, Kamil Ahmet xx, Kucka x (Yusuf dk. 84 ?), Okay x, Sosa xx, Olcay xx (Abdülkadir dk. 82 ?), Bero x (Castillo dk. 64 xx), Rodallega xx
Yedekler: Uğurcan, Arda, Mustafa Akbaş, Pedro, Hüseyin, Abdurrahim
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Ali Çamdalı (dk. 31) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Kucka, Okay, Uğur (Trabzonspor), Fofana, Ali Çamdalı, Ali Turan, Ömer Ali (Atiker Konyaspor)
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