Ziraat Türkiye Kupası: Atiker Konyaspor: 2 – Batman Petrolspor: 0
tur rövanş maçında konuk ettiği Batman Petrolspor’u 2-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Atiker Konyaspor, bu sonuçla kupada son 16 takım arasına kaldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Filipovic’in orta alandan gönderdiği uzun hava topu ile ceza sahası sol çaprazında buluşan Vedat Bora’nın sert şutu az farkla dışarı çıktı
22. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalan Eze’nin attığı topu önünde bulan Evouna’nın şutu kaleci Ahmet ayağı ile uzaklaştırdı.
28. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Baran’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Patrik’te kaldı.
61. dakikada topla buluşan Eze’nin ceza sahası sol çaprazından ortasında Evouna topu ağlarla buluşturdu. 1-0
75. dakikada Savaş’ın ceza sahası dış çaprazından ceza sahasına ortasında altı pas üzerinde bulunan İsmail gelişine şutu filelere gitti. 2-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mert Güzence xx, Hüseyin Aylak xx, Habip Tiryaki xx
Atiker Konyaspor: Patrik xx (Abdülaziz dk. 78 x), Kadir Kaan xx, Filipovic xx (Selim dk. 62 x), Ali Turan xx, Savaş xx, Jonsson xx, İsmail xxx, Manyama x, Evouna x, Vedat xx (Musa Araz dk. 46 x), Eze xxx
Yedekler: Moke, Skubic, Mehdi, Milosevic
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Batman Petrolspor: Ahmet x, Veysel x, Fahri x, Emre Yumuşak x, Yunus Emre x (Serhat dk. 62 x), Abdurrahman x (Bahri dk. 81?), Batuhan x, Emre Aydın x (Celal dk. 72 x), Halil x, Baran x, Murat x
Yedekler: Furkan, Ensar, Yusuf, Samed
Teknik Direktör: Tarık Yurttaş
Goller: Evouna (dk. 61), İsmail (dk. 75) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Kadir Kaan, Jonsson, Ali Turan (Atiker Konyaspor)
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