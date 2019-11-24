Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nca Zülfü Livaneli'nin şarkılarından yola çıkarak hazırlanan "Böyledir Bizim Sevdamız" adlı müzikal, seyirciyle buluştu.
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen ve yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ali Eyidoğan'ın üstlendiği müzikal, seyirciden tam not aldı.
Türkiye'deki toplumsal olayları ve yakın tarihi konu alan müzikali Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sanatçı Zülfü Livaneli'in yanı sıra iş insanları, gazeteciler, sanatçılar ile çok sayıda tiyatrosever izledi.
Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen'in, oyunun koreografisini de Deniz Alp'in hazırladığı müzikalin kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Soner Erdoğmuş, dekor tasarımını Ahmet Ertap gerçekleştirdi.
Eskişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Devrim Özder Akın, Elif Melda Yılmaz, Zafer Ergül, Sinan Demirer, Gamze Demirer, Özlem Akdoğan, Berkay Akın ve Hakkı Kuş'un rol aldığı müzikal, sezon boyunca Şehir Tiyatrolarının sahnelerinde izleyicisiyle buluşacak.
Gösterimin ardından sahneye davet edilen Zülfü Livaneli, yaptığı konuşmada, oyunun kendisini hüzünlendirdiğini ve şaşırttığını söyledi.
Eserde beklediğinin üzerinde bir performans ile karşılaştığını dile getiren Livaneli, emeği geçenlere teşekkür etti.
-
Zülfü Livaneli'nin şarkıları müzikale dönüştü
-
Bakan Selçuk öğretmenlerle yemekte buluştu
-
MEB Öğretmenler Arası Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
-
Karaman'da şüpheli ölüm
-
Tosyalılar Ankara'da buluştu
-
Yozgat'ta minibüs devrildi: 16 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.